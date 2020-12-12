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"ПСЖ" определился с ценой, за которую готов продать Неймара

12 декабря, 11:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Французский клуб готов расстаться со звездным бразильцем, если не удастся продлить контракт

Переговоры "Пари Сен-Жермен" с бразильским форвардом Неймаром зашли в тупик. 28-летний футболист приостановил их процесс, ожидая соответствующих шагов от руководства парижского клуба. А на днях Неймар сделал хет-трик в ворота "Истанбула", забив по 20 мячей за "ПСЖ" и "Барсу".

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Чтобы подстегнуть бразильца, боссы "ПСЖ" сообщили, что готовы продать звездного футболиста. Об этом пишет сайт Sport.es.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи считает, что за Неймара можно просить не менее 100 миллионов евро. Одновременно парижане хотят сохранить нападающего в своих рядах. Действующий же контракт рассчитан до лета 2022 года. Во Франции парень выступает с 2017 года. Напомним, "Барселоне" за него заплатили рекордные 222 миллиона евро.

При этом Неймар вроде бы хочет остаться в клубе, но требует от "ПСЖ" приобрести Лионеля Месси. Тем более, у аргентинца ближайшим летом заканчивается соглашение с "Барселоной", и на отступные можно будет не тратиться. Хотя среди желающих подписать Месси бесплатно будет, как минимум, также и "Манчестер Сити".

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