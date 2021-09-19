Провокация удалась. Оскорбительный баннер фанатов Ланса едва не сорвал матч чемпионата Франции

Накануне матча 6-го тура французской Лиги 1 между Лансом и Лиллем, болельщики хозяев поля устроили неприятный сюрприз для ультрас гостей.
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На центральной трибуне стадиона "Феликс Болар" фанаты Ланса выложили надпись: "Лилль – дерьмо".
Le tifo dans la Marek et la Xercès lance les hostilités— Sandrine Arrestier (@SandArrestier) September 18, 2021
#derby#RCLLOSCpic.twitter.com/ed27h6FXzP
Скорее всего, эта надпись и спровоцировал два лагеря болельщиков во время северного дерби Лиги 1.
Напомним, что фанаты Ланса едва не сорвали субботний матч чемпионата Франции Ланс – Лилль (1:0).В перерыве встречи болельщики хозяев подбежали к сектору с ультрас Лилля и вступили с ними в драку.
Для наведения порядка на стадионе пришлось подключить полицию.
В итоге с получасовой задержкой, но второй тайм все-таки стартовал. Гол поляка Франковски на 74-й минуте принес Лансу победу 1:0.
Lens vs lille couple of minutes ago!!!pic.twitter.com/hI33ZVNhTV— Ahmed (@Ahmeedamr14) September 18, 2021