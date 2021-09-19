Провокация удалась. Оскорбительный баннер фанатов Ланса едва не сорвал матч чемпионата Франции

Болельщики Ланса устроили теплый прием футболистам и фанатам Лилля. В итоге, только с помощи полиции поединок удалось продолжить

Оскорбительный баннер болельщиков Ланса / Фото: Twitter

Накануне матча 6-го тура французской Лиги 1 между Лансом и Лиллем, болельщики хозяев поля устроили неприятный сюрприз для ультрас гостей.

Читайте также: У Месси таких голов нет! Скандалист из Динамо сотворил шедевр во Франции

Реклама

На центральной трибуне стадиона "Феликс Болар" фанаты Ланса выложили надпись: "Лилль – дерьмо".

Le tifo dans la Marek et la Xercès lance les hostilités

#derby#RCLLOSCpic.twitter.com/ed27h6FXzP — Sandrine Arrestier (@SandArrestier) September 18, 2021

Скорее всего, эта надпись и спровоцировал два лагеря болельщиков во время северного дерби Лиги 1.

Реклама

Напомним, что фанаты Ланса едва не сорвали субботний матч чемпионата Франции Ланс – Лилль (1:0).В перерыве встречи болельщики хозяев подбежали к сектору с ультрас Лилля и вступили с ними в драку.

Столкновения на матче Ланс – Лилль / Фото: Reuters

Для наведения порядка на стадионе пришлось подключить полицию.

Реклама

В итоге с получасовой задержкой, но второй тайм все-таки стартовал. Гол поляка Франковски на 74-й минуте принес Лансу победу 1:0.