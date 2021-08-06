Проверка боем: Динамо проведет спаринг с Интером

Чемпион Украины в рамках подготовки к Лиге чемпионов проведет товарищеский матч с сильнейшей командой итальянской Серии А

Динамо проведет спаринг против чемпиона Серии А команды Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо сыграет контрольный матч с действующим чемпионом Серии А командой Интер. Официальный сайт киевлян сообщает о достигнутой договоренности между клубами провести спаринг в рамках подготовки к еврокубкам.

Товарищеский матч с командой Симоне Индзаги состоится в субботу, 14 августа, на арене U-Power Stadium в Монце. Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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Игрок Интера Ромелу Лукаку (слева) / Фото: Reuters

Для подопечных Мирчи Луческу эта контрольная игра с сильнейшей командой итальянской Серии А станет отличной репетицией накануне старта в Лиге чемпионов.

Бело-синие готовятся сыграть с Интером / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что "бело-синие" уже по ходу чемпионата сыграли спарринги с турецкими клубами Фенербахче (1:1) и Газиантепом (3:2).

Новичек киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В ближайшее воскресенье, 8 августа, киевляне проведут матч 3-го тура УПЛ против Зари, а в среду 11-го августа сыграют пропущенный поединок с Минаем. А в следующую субботу их ждет игра с миланским Интером.

Напомним, что старт группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 14 сентября.