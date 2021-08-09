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Против украинца Зозули в Испании выступило ЛГБТ-сообщество

Александр Трикиша Александр Трикиша
9 августа, 13:23
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Украинский нападающий Роман Зозуля недавно нашел себе новую команду в Испании. Но его карьера в Фуэнлабрады под угрозой из-за протеста ЛГБТ-сообщества
Против Романа Зозули выступило ЛГБТ-сообщество
Против Романа Зозули выступило ЛГБТ-сообщество / Фото: Facebook

После ухода из Альбасете Роман Зозуля долго не мог найти новую команду. Перед этим трансфер украинца дважды! срывали фанаты – в Эшторил и Алькокорн.

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Наконец, Роману удалось договориться с руководством Фуэнлабрады о двухгодичном контракте. Однако приход украинца снова вызвал недовольство. На этот раз – ЛГБТ-сообщества Fuenla Entiende.

"Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацисткой нумерологии.

Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.

Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет", – говорится в заявлении Fuenla Entiende.

Напомним, с подобным отношением Роман Зозуля уже сталкивался в Испании. В 2017 году он должен был перейти в Райо Вальекано – фанаты этого клуба сорвали трансфер, обвинив украинца в ультраправых и нацистских взглядах.

При этом в Украине в июне этого года Роман Зозуля получил орден "За заслуги" ІІІ степени за то, что не один год помогает нашим военным.

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