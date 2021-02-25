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Против "Динамо" сможет сыграть вратарь, который еще вчера болел COVID-19

25 февраля, 18:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Симон Миньоле пересдал тест и получил отрицательный результат

Бельгийский "Брюгге" огласил заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Трансляция матча "Брюгге" – "Динамо" уже доступна на нашем сайте.

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В сегодняшней встрече может сыграть вратарь Симон Миньоле, хотя накануне он получил положительный тест на коронавирус. А вот полузащитник Шарль де Кетеларе остался вне заявки. Как мы писали ранее, игроки "Брюгге" получили подозрительные результаты тестов. Учитывая, что никаких симптомов у них не было, в среду они пересдавали тест на COVID-19 в той же лаборатории УЕФА. Миньоле получил отрицательный тест, а Кеталере остался на карантине, сообщает официальный сайт "Брюгге".

Полностью заявка "Брюгге" выглядит следующим образом:

  • Вратари: Миньоле, Хорват, Шинтон, Ламменс.
  • Защитники: Соболь, Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала.
  • Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, ван ден Кейбус, Энгельс.
  • Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Сервайс.

Смотрите, как "Брюгге" и "Динамо" играли неделю назад:

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Лига Европы Динамо Киев Брюгге Симон Миньоле

Источник: Сегодня|Спорт

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