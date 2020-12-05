Против брата Роналду завели дело в Италии. Ранее у него были проблемы с алкоголем и наркотиками

Прокуратура Турина завела дело на брата нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Угу Авейру. Родственник знаменитого футболиста подозревается в мошенничестве, сообщает La Repubblica.

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Компания Авейру заказала у другой компании футболки с логотипом музея Роналду на сумму в 500 тысяч евро. Позже они заявили, что не давали разрешение на изготовление футболок и потребовали остановить производство, а уже готовую продукцию передать им по стоимости 4 евро для ликвидации. Тем не менее позже эти футболки поступили в продажу в музее по цене 40 евро за штуку.

Интересно, что это не первые неприятности с законом для Угу Авейру. Ранее у него возникали серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем.

Ранее мы писали, что фанатов футболиста напугало фейковое сообщение: "Роналду попал в серьезную аварию". Пользователи Сети призывают бойкотировать канал, распускающий слухи.

Смотрите, как Роналду забивал "Динамо":

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