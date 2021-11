Просто посмотрите на Роналду: эмоции португальца после сенсационного поражения от сборной Сербии

Воскресный поединок в Лиссабоне между сборными Португалии и Сербии завершился сенсацией. Гости добыли волевую победу 2:1, а с ней и прямую путевку на ЧМ-2022.

Португальцев же ждет плей-офф из полуфинала и финала, так что Криштиану Роналду имеет все шансы не выступить на мундиале-2022 в Катаре.

36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение национальной команды в заключительном матче групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Сербии (1:2).

