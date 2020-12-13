Проиграл пари и остался без волос: вратарь побрил наголо президента клуба

Функционер сомневался, что его команда выйдет в плей-офф Лиги Европы

Президент "Вольфсбергера" Дитмар Риглер проиграл пари футболистам своего клуба и вынужден был побриться наголо в присутствии всей команды. Как сообщает Sky Sport Austria, глава австрийцев сомневался, что они выйдут в плей-офф Лиги Европы, и поспорил с игроками на новую прическу.

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В итоге "Вольфсбергер" занял второе место в группе К, где играл с московским ЦСКА, загребским "Динамо" и "Фейеноордом". Австрийский клуб набрал 10 очков и вышел в 1/16 финала турнира. А вратарь Александр Кофлер, который тоже лысый, побрил Риглера прямо на вечеринке по случаю выхода в плей-офф.

Соперника по следующему раунду австрийцы узнают уже в понедельник. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря. Кстати, чемпион Украины "Шахтер" попал в число сеянных команд, "Динамо" – в число несеянных. Но между собой украинские клубы не сыграют – такие правила жеребьевки.

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Ранее мы писали, что украинского футболиста включили в сборную Лиги Европы.

Сморите, как "Вольфсбергер" играл в Лиге Европы

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