Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского

К нам снова возвращается Лига наций и матчи сборных. Болельщиков ждет сразу несколько противостояний, которые обязательно понравятся даже самым требовательным любителям футбола. Как могут завершиться матчи сильнейших национальных команд, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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Прогноз на матч Франция – Португалия: команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 2.3

Это фактически скрытый финал в группе. Кто победит на "Стад де Франс", у того будут значительно лучшие шансы на первое место. Кстати, Франция до сих пор не взяла реванш у португальцев за поражение в финале домашнего Евро-2016.

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Действующие чемпионы мира стартовали в нынешнем розыгрыше Лиги наций с 2 ​​побед: над Швецией (1:0) и Хорватией (4:2). Французы победили в 8 из 9 последних официальных матчей. На своем поле Франция выиграла 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Португальцы являются действующими обладателями трофея Лиги наций. В нынешнем розыгрыше турнира команда победила Хорватию (4:1) и Швецию (2:0). В 10 последних официальных матчах сборная Португалии одержала 9 побед. На выезде португальцы выиграли 4 из 5 последних матчей. Кстати, последний раз они проигрывали год назад в Киеве сборной Украины (1:2).

Франция – Португалия. Прогноз

Реванша может и не быть. Защита Португалии достойна атаки Франции, поэтому никто не удивится, если все завершится результативной ничьей. Ждем гола от Роналду и Мбаппе.

Прогноз на матч Англия – Бельгия: команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.9

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Команда Гарета Саутгейта планирует продолжить домашнюю серию побед и обыграть лидера группы и лидера рейтинга ФИФА. У Бельгии свои планы и своя победная серия. Поэтому на "Уэмбли" чья-то серия точно оборвется.

После гостевой победы в первом туре Лиги наций над исландцами (1:0), англичане сыграли на выезде вничью с датчанами (0:0). У команды Саутгейта 5-матчевая беспроигрышная серия в официальных поединках (4 победы и 1 ничья), в которой команда не пропустила ни одного мяча.

Поражение от сборной Чехии в октябре 2019 (1:2) стало единственным для англичан в основное время в последних 15 официальных встречах (10 побед и 4 ничьи). Дома сборная Англии выиграла в 5 предыдущих матчах на официальном уровне с общим счетом 23:4.

Бельгийцы стартовали в Лиге наций с 2 ​​побед в группе. Сначала команда на выезде обыграла датчан (2:0), а затем на своем поле разгромила исландцев (5:1).

Перед выездом в Англию у сборной Бельгии 12-матчевая выигрышная серия в официальных поединках и впечатляющая разница голов 47:4. На выезде команда Роберто Мартинеса не теряет очков уже 6 официальных матчей подряд.

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Англия – Бельгия. Прогноз

На "Уэмбли" Англия мало кого отпускает, но объективно Бельгия сильнее. Минимум гости не проиграют, а в идеале – бельгийцы победят, забив несколько мячей.

Прогноз на матч Польша – Италия: итальянцы забьют как минимум дважды. Коэффициент 2.08

После двух туров Италия лидирует в своей группе Лиги наций – у команды Роберто Манчини четыре очка. У Польши три. Итак матч еще не решающий, но достаточно важный с турнирной точки зрения.

Поляки начали выступление в Лиге наций с поражения на поле Нидерландов (0:1), и это был очень сложный матч – гости нанесли лишь два удара. С Боснией, снова на выезде, уже легче – хотя Польша и пропустила первой, но владела большим преимуществом, и победила со счетом 2:1. Накануне встречи с Италией Польша разбила Финляндию – 5:1. И это без Роберта Левандовского, лучшего бомбардира Европы прошлого сезона.

Интересный вопрос: где же настоящая сборная Италии? Или это та команда, которая с огромным трудом добыла ничью против Боснии, или та, что в гостях победа Нидерланды? Товарищеский матч с Молдовой не помог найти ответ – Манчини проверил резервистов, разбили соперника со счетом 6:0.

Польша – Италия. Прогноз

В ноябре 2018-го Польша уступила Италии дома 0:1, пропустив в компенсированное время, но Роберто Манчини тогда только начинал работу с командой. Если Италия сыграет так, как против Нидерландов, то должна брать три очка и забивать больше, чем один раз.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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