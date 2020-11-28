Прогноз, расписание и результаты 9-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 9-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Суббота, 28 ноября
16:00 "Сассуоло" – "Интер"
Букмекеры: 4.75 – 4.25 – 1.65
19:00 "Беневенто" – "Ювентус"
Букмекеры: 7.50 – 5.00 – 1.40
21:45 "Аталанта" – "Верона"
Букмекеры: 1.40 – 5.25 – 7.00
Воскресенье, 29 ноября
13:30 "Лацио" – "Удинезе"
Букмекеры: 1.70 – 4.00 – 4.75
16:00 "Болонья" – "Кротоне"
Букмекеры: 1.67 – 4.20 – 4.60
16:00 "Милан" – "Фиорентина"
Букмекеры: 1.72 – 3.90 – 4.75
19:00 "Кальяри" – "Специя"
Букмекеры: 2.20 – 3.30 – 3.40
21:45 "Наполи" – "Рома"
Букмекеры: 2.15 – 3.70 – 3.20
Понедельник, 30 ноября
19:30 "Торино" – "Сампдория"
Букмекеры: 2.50 – 3.50 – 2.75
21:45 "Дженоа" – "Парма"
Букмекеры: 2.70 – 3.30 – 2.65
Матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.
Турнирная таблица:
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