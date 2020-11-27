Прогноз, расписание и результаты 9-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 9-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 27 ноября
21:30 "Вольфсбург" – "Вердер"
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.20
Суббота, 28 ноября
16:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.90
16:30 "Лейпицг" – "Арминия"
Букмекеры: 1.20 – 7.50 – 12.00
16:30 "Унион" – "Франкфурт"
Букмекеры: 2.45 – 3.50 – 2.80
16:30 "Боруссия Д" – "Кельн"
Букмекеры: 1.25 – 6.00 – 12.00
16:30 "Штутгарт" – "Бавария"
Букмекеры: 9.00 – 6.50 – 1.28
19:30 "Боруссия" М – "Шальке"
Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 9.00
Воскресенье, 29 ноября
16:30 "Байер" – "Герта"
Букмекеры: 1.75 – 3.80 – 4.60
19:00 "Майнц" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 3.30 – 3.70 – 2.10
Турнирная таблица:
Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов
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