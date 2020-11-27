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Прогноз, расписание и результаты 9-го тура чемпионата Германии

27 ноября, 22:10

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 9 тура чемпионата Германии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 9-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 27 ноября
21:30 "Вольфсбург" – "Вердер"
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.20

Суббота, 28 ноября
16:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.90

16:30 "Лейпицг" – "Арминия"
Букмекеры: 1.20 – 7.50 – 12.00

16:30 "Унион" – "Франкфурт"
Букмекеры: 2.45 – 3.50 – 2.80

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16:30 "Боруссия Д" – "Кельн"
Букмекеры: 1.25 – 6.00 – 12.00

16:30 "Штутгарт" – "Бавария"
Букмекеры: 9.00 – 6.50 – 1.28

19:30 "Боруссия" М – "Шальке"
Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 9.00

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Воскресенье, 29 ноября
16:30 "Байер" – "Герта"
Букмекеры: 1.75 – 3.80 – 4.60

19:00 "Майнц" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 3.30 – 3.70 – 2.10

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Турнирная таблица:

Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов

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