Прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 7 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 7-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее футболиста "Шальке" жестоко наказали за плевок в соперника.

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Пятница, 6 ноября

21:30 "Вердер" – "Кельн"

Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.87

Суббота, 7 ноября

16:30 "Аугсбург" – "Герта"

Букмекеры: 3.00 – 3.60 – 2.30

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16:30 "Майнц" – "Шальке"

Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.20

16:30 "Лейпицг" – "Фрайбург"

1.35 – 5.00 – 9.00

16:30 "Унион" – "Арминия"

Букмекеры: 1.85 – 3.70 – 4.20

16:30 "Штутгарт" – "Франкфурт"

Букмекеры: 2.70 – 3.60 – 2.50

19:30 "Боруссия" Д – "Бавария"

Букмекеры: 4.20 – 4.20 – 1.75

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Воскресенье, 8 ноября

16:30 "Вольфсбург" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 2.15 – 3.60 – 3.25

19:00 "Байер" – "Боруссия" М

Букмекеры: 2.37 – 3.50 – 2.90

Турнирная таблица

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