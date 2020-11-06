Прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 7-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее футболиста "Шальке" жестоко наказали за плевок в соперника.
Пятница, 6 ноября
21:30 "Вердер" – "Кельн"
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.87
Суббота, 7 ноября
16:30 "Аугсбург" – "Герта"
Букмекеры: 3.00 – 3.60 – 2.30
16:30 "Майнц" – "Шальке"
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.20
16:30 "Лейпицг" – "Фрайбург"
1.35 – 5.00 – 9.00
16:30 "Унион" – "Арминия"
Букмекеры: 1.85 – 3.70 – 4.20
16:30 "Штутгарт" – "Франкфурт"
Букмекеры: 2.70 – 3.60 – 2.50
19:30 "Боруссия" Д – "Бавария"
Букмекеры: 4.20 – 4.20 – 1.75
Воскресенье, 8 ноября
16:30 "Вольфсбург" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.15 – 3.60 – 3.25
19:00 "Байер" – "Боруссия" М
Букмекеры: 2.37 – 3.50 – 2.90
Турнирная таблица
Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов
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