Прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

На этой неделе в Испании проходит уже второй тур. Команды элитного дивизиона провели разное количество матчей – от двух до четырех. "Реал" уже недосчитался очков, но находится в тройке. На днях Лунин среди запасных смотрел, как Куртуа спасал "Реал" в матче с "Вальядолидом".

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Теперь команда украинского вратаря играет в гостях со скромным "Леванте". А "Барселона" принимает обладателя Кубка Лиги Европы – "Севилью", которая также выиграла оба матча. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекерских контор, результаты и турнирная таблица.

Суббота, 3 октября

14:00 "Вальядолид" – "Эйбар"

Букмекеры: 2.20 – 2.75 – 4.20

17:00 "Атлетико" – "Вильярреал"

Букмекеры: 1.62 – 3.85 – 6.20

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19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"

Букмекеры: 2.25 – 3.05 – 3.80

19:30 "Эльче" – "Уэска"

Букмекеры: 3.70 – 3.15 – 2.22

22:00 "Валенсия" – "Бетис"

Букмекеры: 3.20 – 3.45 – 2.30

Воскресенье, 4 октября

13:00 "Осасуна" – "Сельта"

Букмекеры: 2.80 – 3.10 – 2.85

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15:00 "Алавес" – "Атлетик"

Букмекеры: 3.40 – 2.95 – 2.45

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

17:00 "Леванте" – "Реал"

Букмекеры: 6.30 – 4.60 – 1.50

19:30 "Кадис" – "Гранада"

Букмекеры: 3.05 – 2.90 – 2.75

22:00 "Барселона" – "Севилья"

Букмекеры: 1.60 – 4.30 – 5.60

Турнирная таблица

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Напомним результаты 4-го тура чемпионата Испании.

Смотрите, как вратарь Андрей Лунин парировал коварный удар Лукаса Васкеса:

Андрей Лунин отбивает мяч после удара Лукаса Васкеса Видео: Instagram

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