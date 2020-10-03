Прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

На этой неделе в Испании проходит уже второй тур. Команды элитного дивизиона провели разное количество матчей – от двух до четырех. "Реал" уже недосчитался очков, но находится в тройке. На днях Лунин среди запасных смотрел, как Куртуа спасал "Реал" в матче с "Вальядолидом".
Теперь команда украинского вратаря играет в гостях со скромным "Леванте". А "Барселона" принимает обладателя Кубка Лиги Европы – "Севилью", которая также выиграла оба матча. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекерских контор, результаты и турнирная таблица.
Суббота, 3 октября
14:00 "Вальядолид" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.20 – 2.75 – 4.20
17:00 "Атлетико" – "Вильярреал"
Букмекеры: 1.62 – 3.85 – 6.20
19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"
Букмекеры: 2.25 – 3.05 – 3.80
19:30 "Эльче" – "Уэска"
Букмекеры: 3.70 – 3.15 – 2.22
22:00 "Валенсия" – "Бетис"
Букмекеры: 3.20 – 3.45 – 2.30
Воскресенье, 4 октября
13:00 "Осасуна" – "Сельта"
Букмекеры: 2.80 – 3.10 – 2.85
15:00 "Алавес" – "Атлетик"
Букмекеры: 3.40 – 2.95 – 2.45
17:00 "Леванте" – "Реал"
Букмекеры: 6.30 – 4.60 – 1.50
19:30 "Кадис" – "Гранада"
Букмекеры: 3.05 – 2.90 – 2.75
22:00 "Барселона" – "Севилья"
Букмекеры: 1.60 – 4.30 – 5.60
Турнирная таблица
Напомним результаты 4-го тура чемпионата Испании.
Смотрите, как вратарь Андрей Лунин парировал коварный удар Лукаса Васкеса:
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