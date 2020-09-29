Прогноз, расписание и результаты 4-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 4 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Посреди недели в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 4-го тура Примеры. Отметим, что команды имеют разное количество матчей, так как некоторые из них получали дополнительный отдых из-за участия в еврокубках. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, по итогам предыдущего тура "Нового Месси" лишили звания лучшего игрока матча из-за возраста. Ансу Фати – всего 17 лет. А несовершеннолетним получать награду от пивоваренной компании не положено.

Реклама

Вторник, 29 сентября

20:00 "Реал Сосьедад" – "Валенсия" – 0:1

22:30 "Хетафе" – "Бетис"

Букмекеры: 2.43 – 3.07 – 3.40

Среда, 30 сентября

Реклама

20:00 "Вильярреал" – "Алавес"

Букмекеры: 1.69 – 3.88 – 6.00

20:00 "Уэска" – "Атлетико"

Букмекеры: 9.30 – 4.18 – 1.50

22:30 "Реал" – "Вальядолид"

Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 13.50

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

22:30 "Эйбар" – "Эльче"

Букмекеры: 1.83 – 3.72 – 5.00

Четверг, 1 октября

Реклама

20:00 "Атлетик" – "Кадис"

Букмекеры: 1.63 – 3.84 – 7.10

20:00 "Севилья" – "Леванте"

Букмекеры: 1.50 – 4.86 – 7.10

22:30 "Сельта" – "Барселона"

Букмекеры: 6.20 – 4.68 – 7.10

Турнирная таблица:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама