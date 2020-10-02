Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 3 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 3-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Посреди недели "Бавария" в битве с "Боруссией" завоевала Суперкубок Германии. Это пятый трофей команды за год.

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Пятница, 2 октября

21:30 "Унион" – "Майнц"

Букмекеры: 2.15 – 3.50 – 3.30

Суббота, 3 октября

16:30 "Айнтрахт" -" Хоффенхайм"

Букмекеры: 2.40 – 3.60 – 2.85

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16:30 "Боруссия" Д – "Фрайбург"

Букмекеры: 1.30 – 5.75 – 9.50

16:30 "Вердер" – "Арминия"

Букмекеры:

16:30 "Кельн" – "Боруссия" М

Букмекеры: 4.10 – 3.90 – 1.83

16:30 "Штутгарт" – "Байер"

Букмекеры: 3.80 – 3.80 – 1.90

19:30 "Лейпциг" – "Шальке"

Букмекеры: 1.26 – 6.25 – 10.50

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Воскресенье, 4 октября

16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.75

19:00 "Бавария" – "Герта"

Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.00

Турнирная таблица:

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Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов:

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