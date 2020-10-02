Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 3-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Посреди недели "Бавария" в битве с "Боруссией" завоевала Суперкубок Германии. Это пятый трофей команды за год.
Пятница, 2 октября
21:30 "Унион" – "Майнц"
Букмекеры: 2.15 – 3.50 – 3.30
Суббота, 3 октября
16:30 "Айнтрахт" -" Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.40 – 3.60 – 2.85
16:30 "Боруссия" Д – "Фрайбург"
Букмекеры: 1.30 – 5.75 – 9.50
16:30 "Вердер" – "Арминия"
Букмекеры:
16:30 "Кельн" – "Боруссия" М
Букмекеры: 4.10 – 3.90 – 1.83
16:30 "Штутгарт" – "Байер"
Букмекеры: 3.80 – 3.80 – 1.90
19:30 "Лейпциг" – "Шальке"
Букмекеры: 1.26 – 6.25 – 10.50
Воскресенье, 4 октября
16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.75
19:00 "Бавария" – "Герта"
Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.00
Турнирная таблица:
Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов:
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