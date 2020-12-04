Прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 12 тура чемпионата Германии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 12-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Накануне мы писали, что Месси, Гризманн и остальные игроки "Барселоны" не получат зарплату за январь.

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Пятница, 4 декабря

22:00 "Атлетик" – "Сельта"

Букмекеры: 2.10 – 3.25 – 3.75

Суббота, 5 декабря

15:00 "Леванте" – "Хетафе"

Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.65

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17:15 "Севилья" – "Реал"

Букмекеры: 2.60 – 3.50 – 2.60

19:30 "Атлетико" – "Вальядолид"

Букмекеры: 1.40 – 4.60 – 8.75

22:00 "Кадис" – "Барселона"

Букмекеры: 7.75 – 5.25 – 1.36

Воскресенье, 6 декабря

15:00 "Гранада" – "Уэска"

Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10

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17:15 "Осасуна" – "Бетис"

Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.60

19:30 "Вильярреал" – "Эльче"

Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 9.25

22:00 "Алавес" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 4.60 – 3.40 – 1.85

Понедельник, 7 декабря

22:00 "Эйбар" – "Валенсия"

Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10

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Турнирная таблица:

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