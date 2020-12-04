Прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 12-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Накануне мы писали, что Месси, Гризманн и остальные игроки "Барселоны" не получат зарплату за январь.
Пятница, 4 декабря
22:00 "Атлетик" – "Сельта"
Букмекеры: 2.10 – 3.25 – 3.75
Суббота, 5 декабря
15:00 "Леванте" – "Хетафе"
Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.65
17:15 "Севилья" – "Реал"
Букмекеры: 2.60 – 3.50 – 2.60
19:30 "Атлетико" – "Вальядолид"
Букмекеры: 1.40 – 4.60 – 8.75
22:00 "Кадис" – "Барселона"
Букмекеры: 7.75 – 5.25 – 1.36
Воскресенье, 6 декабря
15:00 "Гранада" – "Уэска"
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10
17:15 "Осасуна" – "Бетис"
Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.60
19:30 "Вильярреал" – "Эльче"
Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 9.25
22:00 "Алавес" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 4.60 – 3.40 – 1.85
Понедельник, 7 декабря
22:00 "Эйбар" – "Валенсия"
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10
Турнирная таблица:
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