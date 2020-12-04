Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 10-го тура чемпионата Германии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 10-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Недавно мы писали, что 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии.

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Пятница, 4 декабря

21:30 "Герта" – "Унион"

Букмекеры: 2.55 – 3.30 – 2.80

Суббота, 5 декабря

16:30 "Айнтрахт" Ф – "Боруссия" Д

Букмекеры: 3.50 – 4.00 – 1.95

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16:30 "Арминия" – "Майнц"

Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.40

16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"

Букмекеры:

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" М

Букмекеры: 3.90 – 3.75 – 1.90

19:30 "Бавария" – "Лейпциг"

Букмекеры: 1.40 – 5.50 – 6.50

Воскресенье, 6 декабря

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16:30 "Вердер" – "Штутгарт"

Букмекеры: 2.75 – 3.50 – 2.50

19:00 "Шальке" – "Байер"

Букмекеры: 6.50 – 4.50 – 1.48

Понедельник, 7 декабря

21:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"

Букмекеры: 1.85 – 3.80 – 4.00

Турнирная таблица:

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