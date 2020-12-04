Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 10-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Недавно мы писали, что 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии.
Пятница, 4 декабря
21:30 "Герта" – "Унион"
Букмекеры: 2.55 – 3.30 – 2.80
Суббота, 5 декабря
16:30 "Айнтрахт" Ф – "Боруссия" Д
Букмекеры: 3.50 – 4.00 – 1.95
16:30 "Арминия" – "Майнц"
Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.40
16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"
Букмекеры:
16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" М
Букмекеры: 3.90 – 3.75 – 1.90
19:30 "Бавария" – "Лейпциг"
Букмекеры: 1.40 – 5.50 – 6.50
Воскресенье, 6 декабря
16:30 "Вердер" – "Штутгарт"
Букмекеры: 2.75 – 3.50 – 2.50
19:00 "Шальке" – "Байер"
Букмекеры: 6.50 – 4.50 – 1.48
Понедельник, 7 декабря
21:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1.85 – 3.80 – 4.00
Турнирная таблица:
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