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Последний сезон Месси в Испании: прогноз, расписание и результаты 1-го тура Примеры

14 сентября, 00:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 1 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу состоялись поединки 1-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров и результаты игр. Ранее мы писали, что Месси вживую болельщики в этом году не увидят. Руководитель испанского клубного футбола дал понять, что зрителей пустят на трибуны не ранее 2021-го.

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Лидеры чемпионата Испании "Барселона", мадридский "Реал", начнут сезон неделей позже, так как им дали больше времени для подготовки из-за участия в еврокубках в августе. А "Атлетико" и "Севилья" получили фору в две недели.

Суббота, 12 сентября

17:00 "Эйбар" – "Сельта" – 0:0
Букмекеры: 2.50 – 3.20 – 3.00

19:30 "Гранада" – "Атлетик" – 2:0
Букмекеры: 2.85 – 3.00 – 2.70

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22:00 "Кадис" – "Осасуна" – 0:2
Букмекеры: 3.00 – 2.80 – 2.75

Воскресенье, 13 сентября

15:00 "Алавес" – "Бетис" – 0:1
Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.45

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

17:00 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад" – 1:1
Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.60

19:30 "Вильярреал" – "Уэска" – 1:1
Букмекеры: 1.57 – 4.00 – 6.00

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22:00 "Валенсия" – "Леванте" – 4:2
Букмекеры: 2.05 – 3.40 – 3.70

"Барселона" – "Эльче" – перенесен

"Реал" – "Хетафе" – перенесен

Смотрите, как "Барселона" опозорилась в Лиге чемпионов:

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расписание результаты чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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