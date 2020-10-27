Прогноз на матч "Ювентус" – "Барселона" от Александра Шовковского: голов будет немного

Лидеры группы G играют между собой – это матч с очень яркой вывеской

"Ювентус" победил в Киеве (2:0), "Барселона" начала сезон Лиги чемпионов с 5:1 против "Ференцвароша". Теперь лидеры группы G играют между собой – это матч с очень яркой вывеской, но все же не самый важный с точки зрения турнирной стратегии. Как может завершиться встреча грандов, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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Новому тренеру нужно время – это об Андреа Пирло. Легендарный футболист – не новичок в "Ювентусе", но он – новичок в профессии тренера. Пирло провел во главе "Юве" всего пять матчей: команда одержала две победы и трижды сыграла вничью.

Якобы неплохие результаты, но "Ювентус" потерял очки с "Кротоне" и "Вероной" – оба матча завершились ничьими 1:1, а от чемпиона, конечно, ждали только побед. Пирло оправдывается тем, что команда только создается и ошибок в таком процессе не избежать.

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Впрочем, в Лиге чемпионов туринцы стартовали без особых проблем – 2:0 на поле "Динамо". Андреа говорил, что очень важно психологически начать именно с победы, и с этим его команда справилась.

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Если не следить за чемпионатом Испании, и делать выводы только по Лиге чемпионов, то у "Барселоны" все замечательно. 5:1 с "Ференцварошем" – именно такой результат и стоит ожидать от "Барсы". Но в Ла Лиге у команды Рональда Кумана проблемы – она ​​не выиграет три тура подряд и идет на 12 месте.

После двух уверенных побед на старте – 4:0 с "Вильярреалом" и 3:0 с "Сельтой" – начались потери очков. "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" (1:1), а в последних двух матчах уступила: 0:1 "Хетафе" и 1:3 "Реала".

Лионель Месси за шесть матчей забил всего два гола и сделал один ассист – это тоже проблема. Особенно на фоне тех проблем, которые были в Кумана и Месси – Лео остался в клубе с большим скандалом, но пока не делает разницу, как раньше.

"Ювентус" – "Барселона". Прогноз

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У "Ювентуса" в этом сезоне был только один матч с соперником, которого можно назвать топовым – 2:2 с "Ромой". Но тогда на поле был Роналду и основной вариант защиты. После ничьей с "Вероной" не очень верится, что команда Пирло победит "Барселону".

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