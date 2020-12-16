Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

Несмотря на то, что уже декабрь, чемпионат Италии в самом разгаре. Команды ведут очень плотную борьбу за первое место в таблице. Как могут сыграть команды из группы лидеров в этом туре, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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Прогноз на матч "Ювентус" – "Аталанта": победа хозяев. Коэффициент – 1.9

В турнирной таблице между "Ювентусом" и "Аталантой" шесть очков. "Юве" идет четвертым, бергамаски вне зоны еврокубков – восьмые. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов, и теперь время налаживать дела в чемпионате.

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"Ювентус" выиграл четыре матча подряд: обыграл "Динамо" (3:0) и "Барселону" (3:0) в Лиге чемпионов, "Торино" (2:1) и "Дженоа" (3:1) в Серии А. Это первая столь удачная серия Андреа Пирло – четырех побед подряд у "Юве" не было с июня. "Ювентус" добавил – особенно это было заметно в матче с "Барселоной".

После неудачной серии (одна победа в шести матчах) "Аталанта" выиграла два матча подряд. Бергамаски одолели "Аякс" в гостях 1:0 и вышли в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате дома победили "Фиорентину" 3:0. В чемпионате это первая победа команды Джан Пьеро Гасперини за четыре тура – до этого она сыграла вничью с "Интером" (1:1) и "Специей" (0:0) и проиграла "Вероне" (0:2). В гостях у бергамасков одна победа за три матча Серии А – 2:1 на поле "Кротоне".

"Ювентус" – "Аталанта". Прогноз

"Аталанта" уверенно обыграла "Фиорентину", но "Фиалки" в глубоком кризисе – никаких выводов из этого матча делать не надо. "Аталанте" всегда трудно в Турине, и вряд ли что-то изменится на этот раз. "Ювентус", кажется, набирает ход и может рассчитывать на очередную победу.

Прогноз на матч "Интер" – "Наполи": обе забьют. Коэффициент – 1.6

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Обе команды идут в группе лидеров, но на первом месте сейчас "Милан". "Интер" отстает от "Россонери" на три очка, "Наполи" – на четыре. "Ювентус" совсем рядом, так что результат этого матча важен не только для команд, принимающих в нем участие.

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"Интер" провалил одну из задач на сезон – команда очень быстро вылетела из еврокубков. Единственный способ Антонио Конте оправдать такой провал – победа в чемпионате. "Интер" за 11 туров проиграл один раз – в дерби, "Милану". Были еще потери очков с "Лацио", "Пармой" и "Аталантой". Последние четыре матча "Интер" выиграл с общим счетом 13:4. С "Торино" и "Кальяри" было не очень просто, миланцы уступали, но все же взяли шесть очков.

"Наполи" вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв 1:1 с "Реалом Сосьедад". Затем был еще один домашний матч – с "Сампдорией" – и в нем команда Рино Гаттузо взяла три очка. Хотя пропустили первыми. "Наполи" не уступает с 22 ноября, когда дома проиграл "Милану" 1:3. После этого "Адзурри" одержали четыре победы и дважды сыграли вничью (оба раза – в Лиге Европы). В чемпионате у "Наполи" одно поражение за пять туров, а другие четыре матча команда выиграла с общим счетом 11:1.

"Интер" – "Наполи". Прогноз

Обе команды в неплохой форме, и отдать предпочтение одной из них достаточно сложно. У "Наполи" и "Интера" бывают неудачные матчи, но ситуация в Серии А такая, что и неаполитанцы, и миланцы могут мечтать о скудетто. Очень важный матч для конкурентов, в котором они вряд ли будут максимально осторожными – ставим на "обе забьют".

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Прогноз на матч "Дженоа" – "Милан": победа "Милана" с форой (-1). Коэффициент – 1.7

"Милан" лидирует в чемпионате, "Дженоа" идет 19-й. Между командами 21 очко, "Дженоа" не побеждает десять туров, а "Милан" не потерпел ни одного поражения. Возможна сенсация? Вряд ли.

"Дженоа" начала чемпионат с уверенной победы над "Кротоне" 4:1, но это была лишь иллюзия того, что сезон может сложиться для команды неплохо. Затем была вспышка COVID-19, 0:6 от "Наполи", и "Дженоа" до сих пор не может прийти в себя. Три ничьи, семь поражений – таковы результаты последних матчей "Россоблу" в чемпионате.

Серия "Милана" без поражений была очень близка к окончанию в матче с "Пармой". "Россонери" уступали 0:2, Златана Ибрагимовича в этот раз очень не хватало, а спасителем неожиданно стал защитник Тео Эрнандес, сделавший дубль. Таким образом "Милан" не проигрывает в Серии А с марта. Серия без поражений в гостях продолжается вообще с декабря 2019-го. Менее двух раз за матч команда не отмечается уже 13 матчей Серии А подряд. 1:1 с "Аталанта" в июле, а после этого – 32 гола в 13 матчах.

"Дженоа" – "Милан". Прогноз

"Дженоа" забила "Ювентусу", но это не должно вводить в заблуждение – команда Марана защищалась на протяжении всего матча, и гол получился каким-то случайным. "Милану" было непросто с "Пармой", но у "Дженоа" дела намного хуже, поэтому "Россонери" должны брать три очка.

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