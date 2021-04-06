Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Как могут завершиться эти противостояния, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Реал" – "Ливерпуль": команды забьют больше 2.5 гола. Коэффициент 1.8

Мадридцы выиграли 5 из 6 последних матчей в ЛЧ (1 поражение), хотя перед этим они не побеждали в 4 подряд поединках ЛЧ (1 ничья, 3 поражения). На своем поле в ЛЧ у "Реала" серия из 3 побед.

Перед матчем с "Ливерпулем" команда Зинедина Зидан победила в Ла Лиге "Эйбар" 2:0 (Асенсио, Бензема). "Реал" не проигрывает во всех турнирах уже 11 матчей (9 побед, 2 ничьи). В чемпионате мадридцы вернулись на второе место и сократили отставание от "Атлетико" до 3 очков. Правда, в "Атлетико" матч в запасе.

В 9 предыдущих матчах в ЛЧ "Ливерпуль" одержал 7 "сухих" побед (1 ничья, 1 поражение). Единственное поражение команда Клоппа потерпела на своем поле от "Аталанты" (0:2). На выезде "Красные" выиграли 4 из 6 последних матчей ЛЧ (1 ничья, 1 поражение). На чужом поле "Ливерпуль" в последний раз проиграл "Атлетико" в феврале прошлого года (0:1).

В АПЛ команда Клоппа занимает пятое место, отставание от ТОП-4 – 2 очка. В последнем туре "Ливерпуль" победил на выезде "Арсенал" 3:0 (Жота-2, Салах). "Красные", впервые с июня 2020 года, не пропускают уже 3 матча подряд.

"Реал" – "Ливерпуль". Прогноз

Команды обменяются голами, учитывая форму Бензема и Салаха. "Ливерпуль" и хотел бы все решить в Мадриде, но "Реал" не даст себя перебежать и пережать.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд: победа хозяев. Коэффициент – 1.4

Преимущество "Ман Сити" над ближайшим преследователем в чемпионате Англии составляет 17 очков. "Манчестер Юнайтед" сыграл на два матча меньше, но в любом случае отрыв очень большой. Именно МЮ – единственная команда, которая победила "Сити" за последние четыре с половиной месяца. У команды Пепа Гвардиолы одно поражение в последних 34 матчах во всех турнирах.

До встречи с "Юнайтед" "Манчестер Сити" выиграл 21 матч подряд, после – снова начал побеждать. Сейчас в "Сити" пять побед подряд с общим счетом 14:2. Лишь в одном из последних девяти матчей "Сити" забил меньше двух голов.

В середине декабря "Боруссия" сменила тренера: вместо Люсьена Фавра главным стал Эдин Терзич. Тогда команда шла в Бундеслиге пятой, за шесть очков от лидера. За три месяца позиция в таблице та же, но до "Баварии" 21 очко.

В чемпионате "Боруссии" очень не хватает стабильности. В 2021 году команда проиграла "Байеру", "Боруссии" Менхенгладбах, "Фрайбург", "Баварии" и "Айнтрахта". Домашнее поражение от "Айнтрахта" 1:2 произошла как раз накануне выезда в Манчестер – 3 апреля. Всего у "Боруссии" одна победа в пяти последних матчах. В этих играх дортмундцы забили немало – девять голов, но пропустили еще больше – одиннадцать.

"Манчестер Сити" – "Боруссия". Прогноз

У "Боруссии" сейчас сложный период и много проблем. У "Манчестер Сити" – никаких, следовательно большой шаг в полуфинал команда Пепа Гвардиолы должен сделать уже в первом матча.

Прогноз на матч "Бавария" – "Пари Сен-Жермен": гости не проиграют. Коэффициент 1.9

Накануне "Бавария" выиграла главный матч сезона в Бундеслиге, обыграв на выезде главного конкурента "РБ Лейпциг" 1:0 (Горетцка). Мюнхенцы забивают уже 62 матча подряд — это рекорд для немецких клубов. "Бавария" лидирует в чемпионате, отрыв от "РБ Лейпциг" – 7 очков.

"Бавария" – действующий победитель ЛЧ. В предыдущем раунде плей-офф баварцы прошли римский "Лацио" (4:1, 2:1). Мюнхенцы вышли в четвертьфинал в девятый за 10 последних сезонов ЛЧ. За это время они не смогли преодолеть барьер 1/8 финала лишь в сезоне 2018/19, когда уступили будущему обладателю трофея – "Ливерпулю" (0:0, 1:3). Всего же "Бавария" в 19-й раз сыграет в четвертьфинале ЛЧ, что является рекордом турнира.

Поражение от "Ливерпуля" в сезоне 2018/19 пока является последней для мюнхенцев в ЛЧ. Беспроигрышная серия команды длится уже 19 поединков (18 побед, 1 ничья). А на домашнем стадионе в ЛЧ "Бавария" побеждает уже 8 матчей. В каждом из них она забивала как минимум 2 гола.

В отличие от "Баварии", парижане проиграли ключевой матч в борьбе за титул в национальном чемпионате. ПСЖ уступил дома "Лиллю" (0:1) и отдал ему первое место. Разница между претендентами на чемпионство – 3 очка. ПСЖ проиграл в чемпионате Франции 2 из 3 последних матчей.

В 1/8 финала ЛЧ ПСЖ оказался сильнее "Барселоны" (4:1, 1:1), которая до этого проходила в четвертьфинал 13 раз подряд. ПСЖ в седьмой раз в своей истории будет играть на стадии 1/4 финала ЛЧ, причем в 6-е с сезона-2012/13 – это лучший результат среди всех французских клубов.

У команды Почеттино 5-матчевая серия без поражений в ЛЧ (4 победы, 1 ничья). А на выезде парижане не проиграли в 9 из 11 предыдущих встреч в ЛЧ (7 побед, 2 ничьи). Причем в гостях ПСЖ забивает как минимум один гол в течение 20 матчей в ЛЧ.

"Бавария" – ПСЖ. Прогноз

Утомленная трофеями и славой "Бавария" может элементарно недооценить этот нервный, но талантливый ПСЖ. Если пойдет игра у Мбаппе и Неймара, то гости могут даже победить в Мюнхене.

Прогноз на матч "Порту" – "Челси": победа "Порту" с форой (+1). Коэффициент – 1.6

"Порту" прошел "Ювентус", и на это можно посмотреть с двух сторон. С одной, туринцы в последнее время не слишком удачно играют в плей-офф Лиги чемпионов и вообще в плохой форме. С другой, после поражения от "Порту" "Юве" выиграл пять из следующих шести матчей. И вообще можно вспомнить банальную фразу о том, что слабых команд в плей-офф ЛЧ не бывает, поэтому "Порту" не стоит недооценивать.

В чемпионате "Порту" выиграл последние четыре матча, забив дважды в каждом. Но главный матч – против "Спортинга" в конце февраля – завершился ничьей, и команда Сержиу Консейсау отстает от лиссабонцев на семь очков. У "Спортинга" еще матч в запасе, поэтому в этом сезоне "Порту" похоже будет без чемпионства.

Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда в конце января, и, судя по результатам, это было отличное решение руководства "Челси". Лондонская команда прошла 14 матчей без поражений: десять побед, четыре ничьи. "Челси" обыграл "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Эвертон", сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед", дважды победил "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Беспроигрышная серия закончилась на прошлой неделе. Дома "Челси" уступил "Вест Бромвич", который идет 19-м в таблице – 2:5. Такой счет частично объясняется, изъятием Тиаго Силвы на 29 минуте, но это все равно не оправдывает команду. В гостях "Челси" с Тухеля еще не проигрывал: пять побед, две ничьи и только два пропущенных гола. Впрочем, и забили немного – семь.

"Порту" – "Челси". Прогноз

Матчи "Челси" в последнее время в большинстве случаев нерезультативные – команда Тухеля почти не пропускает и мало забивает. Учитывая это, можно поставить на победу "Порту" с форой (+1). Кажется, если "Челси" и победит, то с разницей не более чем в один гол.

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