Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги

В чемпионате Испании всегда жарко. Команды традиционно готовы радовать болельщиков обилием голов. Чего именно ждать от ключевых матчей Ла Лиги, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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Прогноз на матч "Реал" – "Алавес": команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.6

Команда Зинедина Зидана должна исправлять дела в чемпионате. Два тура без побед – это чрезвычайная ситуация для мадридского гранда. В домашнем матче с "Алавесом" хозяева должны брать три очка, хотя баски совсем не проходной соперник, как может показаться.

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Мадридский клуб набрал лишь в Ла Лиге 17 очков в 9 матчах (5 побед, 2 ничьи, 2 поражения). "Реал" отстал от лидера "Реал Сосьедад" на 6 пунктов, но при этом имеет один матч в запасе. Команда Зидана не может выиграть уже два тура подряд – поражение от "Валенсии" (1: 4) и ничья с "Вильярреалом" (1:1). Оба поединка играли на выезде. На своем поле "Реал" выиграл 2 матча из 3-х (2 победы, 1 поражение).

Команда Пабло Мачина идет 15-й. У "Алавеса" 10 очков после 10 матчей (2 победы, 4 ничьи, 4 поражения). Баски не проигрывают в Ла Лиге уже 4 матча (1 победа, 3 ничьи). На выезде "Алавес" сыграл 4 матча. После 2-х поражений баски начали в гостях набирать очки – обыграли "Вальядолид" (2:0) и сыграли вничью с "Леванте" (1:1).

"Реал" – "Алавес". Прогноз

Команда Зидана победит с огромным трудом. Помогут реализация и усиления игры во втором тайме. Не исключено, что "Реал" даже придется отыгрываться – "Алавес" традиционно сильно играет первые 20 минут.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Атлетико": гости забьют первыми. Коэффициент – 1.5

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"Летучие мыши", сыграв 10 матчей, расположились в середине турнирной таблицы, набрав всего 12 очков. А вот команда Диего Симеоне показывает очень эффективный футбол в плане набора очков. За 8 сыгранных поединков (стартовые два тура "Матрасники" пропустили в связи с участием в прошлом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов) мадридцы лишь дважды потеряли очки и на сегодняшний день занимают второе место с 20 очками. "Атлетико" уступает лидеру "Реал Сосьедад" всего 3 очка, но имеет аж 2 игры в запасе.

В поединках с участием "Летучих мышей" было забито 33 мяча, при этом между забитыми и пропущенными мячами едва не паритет – 17 забитых, 16 пропущенных. Что точно можно говорить – матчи команды достаточно веселые и результативны. Но это точно не касается самих результатов. 4 поражения уже в активе у "Валенсии", девятая строчка в турнирной таблице.

Беспроигрышная серия команды составляет 3 поединка. В последних 5 матчах команда забивает, и, хотя почти в каждом из них пропускала первой, находила в себе силы для того, чтобы переломить ход встречи в свою пользу.

"Атлетико" действительно выглядит довольно мощно, когда речь идет о выступлениях в национальном первенстве. Тем более, когда "Реал" и особенно "Барселона" выглядят не лучшим образом. Конечно, это только начало чемпионата, да и сами мадридцы сыграли всего 8 поединков. Все пока складывается в пользу команды Диего Симеоне. Которая, к тому же, одержала победу в последнем матче чемпионата против "Барселоны" в привычном для себя стиле – 1:0.

"Валенсия" – "Атлетико". Прогноз

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Почти точно можно говорить, что команда Симеоне не проиграет в ближайшем матче. Однако победа гостей в этом поединке – совершенно не гарантирована.

Прогноз на матч "Барселона" – "Осасуна": обе команды забьют. Коэффициент 1.9

"Барселона" выдала худший старт в чемпионате за последние 29 лет. Кажется, каталонцы достигли своего дна и теперь должны только подниматься на поверхность. Победа над крепкой "Осасуной" должна стать обратным пунктом для команды Рональда Кумана.

Каталонцы набрали лишь 11 очков в 8 стартовых матчах (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Это 13-я позиция в таблице Ла Лиги и худший старт команды с сезона-1991/92. "Барселона" выиграла только один из 6 последних поединков в чемпионате. На своем поле команда Кумана выиграла 2 из 4 матчей. Теряли очки в домашних поединках с "Севильей" (1:1) и "Реалом" (1:3).

Клуб из известного на весь мир города Памплона только на одну ступеньку турнирной таблице ниже "Барселоны". "Осасуна" набрала 11 очков в 9 матчах (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения) и занимает 14-е место. Команда не побеждает в Ла Лиге уже 3 тура подряд. На выезде "Осасуна" выиграла 1 матч из 4 (1 ничья, 2 поражения). Единую гостевую победу команда добыла еще в первом туре. Тогда обыграли "Кадис" (2:0).

"Барселона" – "Осасуна". Прогноз

Будет эмоциональный и зрелищный футбол. Каталонцы хорошо мотивированы на победу и все свои ошибки в защите "Барселона" компенсирует голами.

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