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Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

26 февраля, 17:46

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Битвы грандов в очередном туре Английской премьер-лиги – что можно ожидать

В этом туре мы снова увидим в АПЛ битвы грандов. Все они продолжают борьбу за чемпионство. Чем завершатся их ближайшие матчи, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Лестер" – "Арсенал": хозяева не проиграют. Коэффициент 1.4

"Лестер" в 12 последних матчах чемпионата проиграл только один раз "Лидсу" (1:3), статистика других матчей – 7 побед, 4 ничьи. В двух предыдущих турах "Лисы" обыграли на своем поле "Ливерпуль" (3:1) и "Астон Виллу" (2:1) на выезде. "Лестер" держится в квартете лучших АПЛ, команда делит 2-3 место с МЮ. В этом сезоне команда лучше играет в гостях, где набрала 61% очков, уступая по потерянным очкам в выездных играх только МЮ. На своем поле у "Лестера" только 6 побед в 12 матчах чемпионата. При этом в последних 4 домашних играх команда выиграла три раза.

"Лестер" повторяет ход прошлого сезона. Тогда после 25 туров у команды также было 49 баллов, но в итоге "Лисы" финишировали пятыми. Больше очков у "Лестера" в АПЛ после 25 сыгранных матчей было только в чемпионском сезоне 2015/16 – 53.

Перед матчем с "Арсеналом" команда Роджерса сенсационно вылетела из Лиги Европы. На стадии 1/16 финала "Лестер" проиграл дома пражской "Славии" 0:2 (первый матч – 0:0) и завершил евросезон.

В прошлом туре "Канониры" на своем поле уступили "Манчестер Сити" (0:1). В 5 последних матчах чемпионата "Арсенал" одержал лишь одну победу (1 ничья, 3 поражения). На выезде в АПЛ команда проиграла в двух поединках подряд. Единственный плюс этого "Арсенала" – игра в обороне. Меньше "Канониров" (26) пропускают только "Челси" (25) и "Манчестер Сити" (15).

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" обыграл в Пирее "Бенфику" 3:2 и прошел в следующую стадию (первый матч – 1:1).

"Лестер" – "Арсенал". Прогноз

"Канониры" ничем не будут уступать, но обыграть нынешний "Лестер" они не смогут. В идеале должна быть ничья, если "Арсенал" не будет ловить ворон у своих ворот.

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед": гости забьют больше 1 гола. Коэффициент 1.7

Лондонцы в прошлом туре на выезде сыграли вничью с "Саутгемптоном" (1:1) и опустились с 4-го места в турнирной таблице на пятое. Во главе с Тухелем "Челси" еще не проигрывал: 4 победы и 2 ничьи в АПЛ, и по одной победе в Кубке Англии и ЛЧ. В этой серии команда пропустила всего 2 гола (лучшие показатели были только во времена Жозе Моуринью – 1 пропущенный мяч после 8 игр). Меньше чем "Челси" (25) пропустил только "Ман Сити" (15). На своем поле в АПЛ лондонцы не пропускают в 3 подряд матчах (2 победы, 1 ничья).

Среди недели "Челси" сыграл первый матч 1/8 финала ЛЧ. В Бухаресте команда Тухеля обыграла мадридский "Атлетико" 1:0.

Обыграв в прошлом туре на своем поле "Ньюкасл" (3:1), команда Сульшера удержала второе место в АПЛ. Правда, МЮ опережает "Лестер" лишь по разнице голов. В этом сезоне в АПЛ "Красные дьяволы" проиграли 4 матча, при этом все поражения пришлись на домашние поединки. А вот на выезде МЮ еще не проигрывал и остается единственным клубом в этом сезоне, кто такое достижение. В общем команда Сульшера не проигрывает в гостях у 19 подряд поединках АПЛ (13 побед, 6 ничьих). Также у МЮ лучшая атака в чемпионате (53 гола), а в 4-х последних матчах АПЛ команда забила 16 мячей. Последний раз команда забивала больше мячей после 25 туров в сезоне-2012/13, когда в итоге выиграла чемпионат.

В 1/16 финала Лиги Европы МЮ прошел "Реал Сосьедад". В ответном матче команда Сульшера сыграла дома вничью 0:0, зато в первой игре МЮ победил 4:0.

"Челси" – МЮ. Прогноз

Команда Сульшера очень уверенно чувствует себя на чужом поле. Сегодня МЮ более гибкий чем "Челси", потому минимум ничью гости удержат.

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прогноз футбол Александр Шовковский Parimatch
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