Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия

Матч, который определит дальнейшую стратегию борьбы за первое место в группе А

Победа в Белграде даст Португалии большую фору, потому Криштиану Роналду с партнерами могут рискнуть и сыграть в открытый футбол. Чего именно ждать от этого матча, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч Сербия – Португалия: обе команды забьют. Коэффициент 1.7

Сербия в качестве отдельного государства дважды играла в финальной части чемпионата мира (2010, 2018), а на ЧМ-2014 сборной квалифицироваться не удалось. Оба выхода в основной турнир ЧМ команда оформила с 1-го места в своих отборочных группах.

Команда не уступила в основное время в 11 из 13 предыдущих официальных встреч (5 побед, 6 ничьих). А на своем поле сербы не проиграли 15 из 17 последних официальных матчей в основное время (9 побед, 6 ничьих).

В отборе на ЧМ-2022 Сербия стартовала с непростой домашней победы над Ирландией 3:2. В составе сербов отличились Александар Митрович-2 и Влахович. Все три результативные передачи отдал Тадич.

В своей истории португальцы 7 раз преодолевали квалификационный этап к чемпионату мира, причем играли на 5 последних турнирах. На предыдущей ЧМ-2018 команда пробилась, заняв первое место в своей отборочной группе, одержав 9 побед при одном поражении. Общая разница забитых и пропущенных голов составила 32:4.

Напомним, что Португалия является действующим чемпионом Европы. Команда не уступила в 19 из 21 предыдущих официальных поединков (14 побед, 5 ничьих).

В первом матче квалификации на ЧМ-2022 португальцы минимально одолели дома Азербайджан 1:0 (Медведев – автогол). Интересно, что поединок из-за сложной ситуации с коронавирусом в Португалии сыграли в итальянском Турине.

Сербия – Португалия. Прогноз

Команда Сантуша умеет ломать таких соперников. Сербы могут даже выйти вперед, но благодаря напору и звездному классу Португалия развернет игру в свою пользу и победит.

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