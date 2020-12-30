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Прогноз Александра Шовковского на матч "Эльче" – "Реал"

30 декабря, 11:02

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Накануне Нового года в Испании состоятся очередные поединки чемпионата

Накануне Нового года футбольным болельщикам скучать не придется. Ведь посреди этой недели в Испании состоятся очередные поединки чемпионата. В одном из матчей "Реал" в гостях сыграет с "Эльче". Мадридцам нужны очки в битве за чемпионство, но и хозяевам поля зачетные пункты тоже не помешают, поскольку команда борется за чемпионство. Чего именно ожидать от этой встречи, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Эльче" – "Реал": обе не забьют. Коэффициент – 1.8

Действующего чемпиона, мадридский "Реал", ожидает относительно несложный соперник: "Эльче" в этом сезоне – команда, которая точно будет бороться за сохранение прописки и вряд ли будет рассчитывать на что-то более серьезное.

"Эльче" очень неудачно играет в первом тайме, позволяя соперникам забивать до перерыва. Конечно, отыгрываться после такого чрезвычайно неудобно. Хуже этого – только то, что "Эльче" достаточно регулярно пропускает в последнее время, и хотя по показателю пропущенных ситуация не такая уж и критична, то вот по забитым мячам к команде очень много вопросов. Однако рассчитывать на их решение именно в ближайшем матче против "Реала" не стоит: мадридцы и сами не очень склонны к тому, чтобы пропускать.

У "Реала" продолжается 6-матчевая победная серия. "Реал" улучшил свои результаты, очень уверенно выглядит в первом тайме, а также довольно много забивает. По показателю забитых мячей мадридцы уступают лишь "Барселоне", но учитывая то, что каталонцы сейчас отстают от них аж на 8 очков, вряд ли разница в один мяч настолько весома. Важно – набирать очки, и вот сейчас "Реалу" удается справиться с этой задачей.

"Эльче" – "Реал". Прогноз

Мадридцы сейчас находятся в очень хорошей форме, поэтому "Эльче" не позавидуешь. Однако и разгрома вряд ли стоит ожидать.

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прогноз матч Александр Шовковский Parimatch
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