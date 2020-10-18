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ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейки

18 октября, 18:47

Олег Люлька Олег Люлька

В финансовом учреждении настаивают, что бывшего футболиста "Динамо" они не грабили

ПриватБанк отреагировал на заявление главного тренера молодежной сборной Украины, экс-футболиста "Динамо" и "Днепра" Руслана Ротаня о том, что у него украли крупную сумму денег, которая хранилась в банковской ячейке этого учреждения.

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В банке заявили, что работают только в рамках действующего законодательства, и выполнили постановление суда о проведении следственных действий в отношении сейфовой ячейки. При этом в ПриватБанке добавили, что в постановлении суда не были указаны данные владельца, а только номер почтового ящика депозитария банка.

Также в Приватбанке сообщили, что следственные действия проходили еще 17 сентября в соответствии с процессуальными нормами, на период проведения действий отделение было окружено силовиками и не обслуживало клиентов.

При этом в банке добавили, что открытие сейфовой ячейки проводилось с ведением видеозаписи и с составлением описи содержимого.

"Более того – в ящике находился листок учета прихода и расхода денег, и остаток в нем совпадал с тем, что было изъято и внесено в опись правоохранителями", – сказано в сообщении ПриватБанка, которое цитирует "НВ"

Руслан Ротань
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Руслан Ротань / Фото: Instagram

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Ранее Руслан Ротань заявил, что следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла его ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда его сбережения. "Треть изъятых денег испарилась. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия сотрудников банка было невозможно", – считает Ротань.

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мошенничество ПриватБанк Руслан Ротань ячейка

Источник: Новое время

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