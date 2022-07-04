Пришел, увидел – три забил! Феноменальный дебют украинца в Европе

Нападающий Алексей Щебетун сыграл свой первый матч в чемпионате Литвы и сразу оформил хет-трик

Щебетун удачно начал литовский этап карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский форвард Алексей Щебетун сыграл свой первый матч в чемпионате Литвы. И сразу оформил хет-трик, что помогло его клубу победить. Ранее сейв Андрея Лунина был признан лучшим в чемпионате Испании.

В 18 туре высшего литовского дивизиона Шяуляй принимал Джюгас Тельшяй. Поединок стал настоящим бенефисом новичка хозяев поля. Уже к 17-й минуте Щебетун оформил дубль. Но гостях удалось отыграться. Однако последнее слово осталось за украинским нападающим, который забил победный гол перед финальным свистком.

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Шяуляй – Джюгас Тельшяй – 3:2

Голы: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Эдуардо, 69

В турнирной таблице Шяуляй идет на седьмом месте. Команда далеко отстала от еврокубковой зоны, но и вылет ей тоже не грозит.

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25-летний Александр Щебетун был на контракте киевского Динамо, но за основную команду так и не сыграл. Последним его клубом была киевская Оболонь.

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