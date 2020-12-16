Приключения с жарким поцелуем в финале: жена футболиста рассказала, как добирались в "рай"

Супруга футболиста "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова Юлия рассказала, как они с приключениями отправлялись в зимний отпуск. Перед вылетом они получили положительные тесты на коронавирус и уже попрощались с теплыми краями, но в итоге все завершилось "хэппи эндом" и горячим поцелуем на фоне пальм.

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"Мы как всегда не можем без приключений. Перед вылетом лаборатория, уже второй раз, подложила нам свинью и выдала положительные тесты, на что у меня были вот такие глаза и шок, так как никаких симптомов ни у меня, ни у Есении, ни у няни не было! Мы в панике начали думать, как это воспринимать, быстро пересдали еще по 2 теста и кровь на антитела...

Сказать, что нас переколотило, что все накрылось "медным тазом" – это ничего не сказать! И буквально через 12 часов пришло, что мы отрицательные, а у няни еще и антитела ко всему прочему, что не могло не радовать.

Так что мы начинаем наслаждаться красотой и пытаться запоминать каждый кусочек этого рая. P.S. Посмотрите, как нежно я заставляю Сережу фотографироваться", – написала Юлия в Instagram.

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