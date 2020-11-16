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Пресс-конференция Андрея Шевченко закончилась, не начавшись. Что это было?

16 ноября, 20:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Перед матчем Швейцария - Украина продолжают происходить странные вещи

Сегодня должна была состояться виртуальная предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне поединка со Швейцарией в решающем матче за сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций. Однако в кадре появился лишь пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский, который объявил, что организаторы отменили пресс-конференцию Шевченко. Не получив вопросов к главному тренеру от участников виртуальной конференции, Гливинский объявил о завершении конференции.

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Также под видео было написано, что организаторы перенесли ПЦР-тестирование футболистов и предматчевую зум-пресс-конференцию главного тренера национальной команды Украины в отель, где расположились "сине-желтые", хотя ранее мы писали, что тестирование игроков должно было состояться на стадионе перед началом тренировки.

Добавим, что видео несостоявшейся пресс-конференции Шевы было поспешно удалено из аккаунта Украинской ассоциации футбола в Youtube.

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Напомним, сегодня еще три игрока сдали положительные тесты на COVID-19. Вместо них Андрей Шевченко вызвал троих игроков из молодежной сборной Украины. Получив отрицательные результаты своих утренних тестов на наличие коронавируса, они вылетели регулярным рейсом из Киева в Цюрих.

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Смотрите, как Украина играла с Германией в предыдущем матче:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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