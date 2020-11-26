Пресс-атташе "Карабаха", призывавшего убивать армян, отлучили от футбола на всю жизнь

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против главы пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Ранее на своей странице в соцсетях Ибрагимов опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов. В итоге Европейский футбольный союз пожизненно отстранил пресс-атташе "Карабаха" от любой футбольной деятельности.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА. Кроме того, "Карабах" оштрафован на 100 тысяч евро.
Ранее сотрудника "Карабаха" Ибрагимова временно отстранили от футбола. В его публикациях усмотрели расистские призывы и нарушение базовых правил поведения. Также от сотрудничества с "Карабахом" отказалась компания, ранее являвшаяся техническим спонсором клуба.
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При этом генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против пресс-атташе "Карабаха" Нурлана Ибрагимова. Напомним, его призывы прозвучали во время обострения в Нагорном Карабахе.
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