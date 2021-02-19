"Предполагал, что будет 1:2, а получилось еще лучше": эксперт в восторге от победы "Шахтера"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев считает, что "горняки" уже практически решили задачу выхода в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Маккаби" на поле соперника. "Маккаби" – "Шахтер" 0:2 видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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"Результат достигнут. Результат хороший. "Шахтер" контролировал игру, владел мячом и инициативой. "Маккаби" пытался проводить контратаки, но Трубин хорошо сыграл. Вратарь "Шахтера" прекрасно отстоял в рамке ворот, когда нужно было – выручил. "Шахтер" вышел вперед, контролировал игру, Каштру вовремя сделал замены, которые добавили скорости в атаке в концовке встречи, что позволило забить второй гол.

"Маккаби" играл очень осторожно, они опасались таких вот быстрых атак "горняков", но все равно это не спасло их от второго мяча. "Шахтер" выиграл на классе. Наши футболисты все-таки более мастеровитые, а командная игра поставлена более качественно, поэтому результат закономерен. Я предполагал, что будет 1:2, а получилось еще лучше", – поделился своими впечатлениями от матча эксперт.

Эксперт уверен, что болельщики придут поддержать "Шахтер", несмотря на практически решенный вопрос о выходе в следующий раунд. Кстати, мы уже писали, что "Шахтер" начал продажу билетов на матч Лиги Европы с "Маккаби".

"Будем говорить откровенно, "Шахтер" практически убил интригу перед ответной игрой. Только, если "горняки" сами не усложнят себе жизнь в домашнем матче. Но тем не менее, болельщики соскучились по команде, поэтому придут на стадион поддержать футболистов", – надеется экс-футболист.

Грачев предполагает, что "Шахтеру" не только по силам повторить прошлогодний успех, когда "горняки" дошли до полуфинала, но и замахнуться на победу в Лиге Европы.

"Все будет завесить не только от "Шахтера". Нужно будет везение на жеребьевке. Лига Европы в приоритете у "Шахтера", команда может как повторить прошлогоднее достижение, так и выйти в финал и победить. Но сейчас трудно что-то предсказывать. В Лиге Европы много сильных команд. Нужно выиграть ответный матч, пройти стадию 1/16 финала, набрать очки для таблицы коэффициентов. А дальше уже будет видно", – говорит бывший нападающий в интервью terrikon.com.

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