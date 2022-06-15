Позор призерам Евро! Венгрия разобрала на части Англию, Италия пропустила пять голов

Команда Гарета Саутгейта опозорилась в битве с аутсайдером группы и уже второй раз за месяц уступила скромной Венгрии

Сборная Венгрии покуражилась на поле англичан / Фото: Getty Images

Сегодня подошли к концу матчи 4 тура Лиги наций. Сборная Украины не сумела одолеть Ирландию в Лодзи, однако на перерыв ушла лидером квартета в дивизионе В.

Тем временем, в элитном дивизионе отыграли четыре поединка в группах С и D. В последнем квартете Нидерланды и Бельгия еще больше оторвались от преследователей и оставили за собой право разыграть путевку в "финал четырех".

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Команда Роберто Мартинеса минимально одолела на выезде Польшу благодаря раннему голу Батшуайи. Голландцы же устроили триллер в игре с Уэльсом. Поведя в счете 2:0, команда ван Гаала пропустила к перерыву.

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Сравнять счет валлийцы сумели с пенальти усилиями Бэйла уже в компенсированное время ко второму тайму. Однако "оранжевые" быстро ответили сопернику, победу для голландцев вырвал Депай.

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ПОЛЬША – БЕЛЬГИЯ 0:1

Гол: Батшуайи, 16

НИДЕРЛАНДЫ – УЕЛЬС 3:2

Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (пен.)

Что касается квартета С, то здесь громыхнула, пожалуй, самая громкая сенсация. Изначальный аутсайдер группы Венгрия неделю назад одолела дома англичан (1:0), однако сегодня просто уничтожала родоначальников на их поле.

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Подопечные Марко Росси отправили в ворота британцев четыре "сухих" мяча и возглавили "группу смерти". Вслед за нии расположились немцы, которые сегодня перестреляли Италию на своем поле.

АНГЛИЯ – ВЕНГРИЯ 0:4

Голы: Шаллаи, 16, Шаллаи, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

ГЕРМАНИЯ – ИТАЛИЯ 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, Вернер, 69 – Ньонто, 78, Бастони, 90+4