14 июня 19:00
Армения 1
Шотландия 4
14 июня 21:45
Украина 1
Ирландия 1
14 июня 21:45
Англия 0
Венгрия 4
14 июня 21:45
Германия 5
Италия 2
14 июня 21:45
Польша 0
Бельгия 1
14 июня 21:45
Нидерланды 3
Уэльс 2
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев? ⚽ Украина в Лиге Наций Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Позор призерам Евро! Венгрия разобрала на части Англию, Италия пропустила пять голов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 00:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Гарета Саутгейта опозорилась в битве с аутсайдером группы и уже второй раз за месяц уступила скромной Венгрии
Сборная Венгрии покуражилась на поле англичан
Сборная Венгрии покуражилась на поле англичан / Фото: Getty Images

Сегодня подошли к концу матчи 4 тура Лиги наций. Сборная Украины не сумела одолеть Ирландию в Лодзи, однако на перерыв ушла лидером квартета в дивизионе В.

Тем временем, в элитном дивизионе отыграли четыре поединка в группах С и D. В последнем квартете Нидерланды и Бельгия еще больше оторвались от преследователей и оставили за собой право разыграть путевку в "финал четырех".

Реклама

Команда Роберто Мартинеса минимально одолела на выезде Польшу благодаря раннему голу Батшуайи. Голландцы же устроили триллер в игре с Уэльсом. Поведя в счете 2:0, команда ван Гаала пропустила к перерыву.

Читайте также: Ливерпуль подписал звезду Бенфики

Сравнять счет валлийцы сумели с пенальти усилиями Бэйла уже в компенсированное время ко второму тайму. Однако "оранжевые" быстро ответили сопернику, победу для голландцев вырвал Депай.

Реклама

ПОЛЬША – БЕЛЬГИЯ 0:1
Гол: Батшуайи, 16

НИДЕРЛАНДЫ – УЕЛЬС 3:2
Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (пен.)

Что касается квартета С, то здесь громыхнула, пожалуй, самая громкая сенсация. Изначальный аутсайдер группы Венгрия неделю назад одолела дома англичан (1:0), однако сегодня просто уничтожала родоначальников на их поле.

Реклама

Подопечные Марко Росси отправили в ворота британцев четыре "сухих" мяча и возглавили "группу смерти". Вслед за нии расположились немцы, которые сегодня перестреляли Италию на своем поле.

АНГЛИЯ – ВЕНГРИЯ 0:4
Голы: Шаллаи, 16, Шаллаи, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

ГЕРМАНИЯ – ИТАЛИЯ 5:2
Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, Вернер, 69 – Ньонто, 78, Бастони, 90+4

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Спорт
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Покер-кейс
Открывай - и побеждай!
Азартные новости
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
ПОКЕР НА СТОРОНЕ ДОБРА
PokerMatch new

Патрик
Леонард

Англия
Доллары для Украины
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять