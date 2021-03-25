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"Повезло, что сказать еще": Сидорчук прокомментировал гол Франции

25 марта, 00:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украина сыграла вничью с чемпионами мира

Сборная Украины удачно стартовала в отборочном турнире ЧМ-2022. На выезде наша команда сыграла вничью с Францией – 1:1. Украина сравняла счет после удара Сергея Сидорчука, мяч срикошетил от Кимпембе и влетел в ворота.

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"Взять очки с чемпионами мира – это хорошо. Тактика с 5 защитниками? Было тяжело, но было важно укрепить середину. Тренерский штаб учитывает силу соперников, но без везения не обошлось. Я не буду оценивать соперников, но все знают уровень Франции. Была задача как можно плотнее играть.

Мой гол? Повезло, что сказать еще. Шевченко говорил, что свой шанс будет, нужно выжимать свое. Здесь больше автогол, но приятно все равно. Не гол, а, скорее, голевая передача", – сказал после матча Сидорчук.

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Источник: sport.ua

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