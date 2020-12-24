"Потерпите немного": девушка футболиста примерила разные купальники ради лайков в соцсетях

Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря Даша Савина показала новые фото с отдыха на Доминикане. На своей странице в Instagram девушка разместила горячие фото с пляжа. Сначала Даша покаталась на качелях в голубом купальнике, а затем переоделась в розовый и принялась позировать на фоне атлантического океана.

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В комментариях под фото девушка в шутку попросила своих подписчиков еще немного потерпеть, ведь она просто заваливает свои соцсети снимками из отпуска.

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