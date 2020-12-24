"Потерпите немного": девушка футболиста примерила разные купальники ради лайков в соцсетях

Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря Даша Савина показала новые фото с отдыха на Доминикане. На своей странице в Instagram девушка разместила горячие фото с пляжа. Сначала Даша покаталась на качелях в голубом купальнике, а затем переоделась в розовый и принялась позировать на фоне атлантического океана.
В комментариях под фото девушка в шутку попросила своих подписчиков еще немного потерпеть, ведь она просто заваливает свои соцсети снимками из отпуска.
Читайте также:
- Королева Мальдив: жена вратаря сборной Украины сама себе завидует (фото)
- Позаигрывала бюстом: украинcкая звезда UFC "дала жару" во Флориде
- "Хорошо, что мужа нет в Instagram". Жена Реброва показала их отдых на Мальдивах
- Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
- У костра в леопардовом платье: Анна Кравец показала, как отметила день рождения
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк