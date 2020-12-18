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Поступок героя: 17-летний футболист спас жизнь сопернику и получил награду от ФИФА

18 декабря, 00:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

А фанату, прошедшему 60 километров ради любимой команды, дали награду лучшему болельщику

Во время церемонии награждения Best FIFA Football Awards 2020, где Роберт Левандовски получил звание лучшего футболиста года, ФИФА отдельно отметила наградой Fair play 17-летнего футболиста итальянского "Оспедалетти" Маттиа Аньезе. Юный герой спас жизнь сопернику после столкновения головами.

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Также ФИФА признала лучшим болельщиком в 2020 году бразильца Франциско Маривальдо, который пешком преодолел 60 километров, чтобы вживую поддержать любимую команду "Спорт Ресифи". За три часа Франциско преодолел 12 городов.

Все победители The Best FIFA Football Awards 2020:

Лучший футболист: Роберт Левандовски ("Бавария")
Лучшая футболистка: Люси Бронз ("Лион"/"Манчестер Сити")
Лучший тренер: Юрген Клопп ("Ливерпуль")
Лучший тренер женской команды: Сарина Вигман (сборная Нидерландов)
Лучший вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")
Лучший вратарь женской команды: Сара Бухадди ("Лион")
Лучший гол: Сон-Хын Мин ("Тоттенхэм")

Ранее Сон-Хын Мин выиграл Премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии.

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А Юрген Клопп получил приз лучшему тренеру 2020 года. Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии.

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футболист ФИФА болельщик

Источник: Сегодня|Спорт

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