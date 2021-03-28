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Последний раз Испания это сделала в 1993 году! Феноменальный рекорд в отборе на ЧМ

28 марта, 22:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У испанцев два высших достижения в Тбилиси

Сегодня в Тбилиси состоялся матч второго тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Грузии и Испании. Гости вырвали победу благодаря голу в компенсированное время – 2:1.

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Таким образом, сборная Испании не проигрывает в отборочных турнирах чемпионатов мира на протяжении 65 матчей (51 победа, 14 ничьих). Это рекордная подобная серия в истории квалификационных турниров к чемпионатам мира. В последний раз испанцы проигрывали в квалификации ЧМ 31 марта 1993 года, когда со счетом 0:1 уступили Дании в Копенгагене.

Кроме того, как сообщает Twitter FIFA World Cup, Испания побила рекорд Западной Германии, забив в 37 матчах квалификации ЧМ подряд. Предыдущий рекорд насчитывал 36 игр и был установлен в промежутке с 1934 по 1985 год.

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Кстати, смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия. Подопечные Андрея Шевченко также ведут борьбу за поездку на мундиаль в Катар.

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футбол ФИФА ЧМ-2022 сборная Испании
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