Последнее фото с Диего Марадоной вызвало скандал в Аргентине

Последнее известное фото с легендарным аргентинцем Диего Марадоной, ушедшим из жизни сегодня утром, вызвало споры на родине футболиста. На снимке Марадона запечатлен после операции на головном мозге вместе со своим лечащим врачом Леопольдо Луке.

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Фото разгневало болельщиков Марадоны, они считают, что Луке не имел права выкладывать фото в Сеть и представлять идола миллионов в образе больного старика, сообщает clarin.com.

Леопольдо попросил прощения и признался, что фото он разместил только после одобрения от самого Диего. Он хотел перекрыть образ Марадоны с того дня, когда он был госпитализирован и показать, что легенда чувствует себя хорошо.

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В начале ноября Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную гематому. Марадона успешно перенес операцию по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписан из больницы. Все это время под госпиталем дежурили фанаты аргентинца. Однако утром 25 ноября Марадона скончался после остановки сердца в своем доме в Тигре.

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Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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