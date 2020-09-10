После ссоры с Яремчуком тренер "Гента" ищет пути примирения

Футболисты сборной Украины после матчей Лиги наций возвращаются в свои клубы. Солидная делегация наших едет в Бельгию, том числе в "Гент", где выступают Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Причем, перед отъездом в сборную, в конце августа, Яремчук поссорился с тренером "Гента" после победы.

Реклама

Украинский форвард выразил недовольство тактикой, которую проповедует румынский специалист Ласло Болони. Теперь тренер в комментарии бельгийскому издании nieuwsblad.be рассказал, будет ли мстить Роману за критику:

"Месть – оружие идиота. У игроков есть свои обязанности, у тренеров – свои. И мы нужны друг другу. Так везде, в любом клубе. Все разговоры уже закончились – мы постараемся решить проблему с Яремчуком внутренними силами. Мое мнение и меры, которые мы будем предпринимать, останутся в секрете. Но, конечно же, Роман может быть в составе на следующие матчи команды".

Напомним, что и руководство "Гента" отреагировало на ссору Яремчука с тренером.

Пока что серебряный призер чемпионата Бельгии сезона 2019/2020 занимает 14-е место, проиграв три матча из четырех. Следующий матч "Гент" сыграет 11 сентября против "Эйпена", также набравшего три очка.

Смотрите, как Яремчук атаковал ворота сборной Испании в матче Лиги наций:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама