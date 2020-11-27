После поражения от Швейцарии в "кабинетах" Украина опустилась в рейтинге ФИФА

Опубликован итоговый рейтинг сборных по версии ФИФА за 2020 год. Сборная Украины после ноябрьских матчей против Польши, Германии и Швейцарии опустилась на одну строчку и завершила год на 24-м месте.
Напомним, наша команда уступила полякам в товарищеском матче (0:2), затем проиграла Германии (1:3) в Лиге наций, а за несостоявшийся поединок со Швейцарией Украина получила техническое поражение.
Лучшей командой мира остается Бельгия, следом за ними идут Франция и Бразилия. В первую десятку вошла Италия и Мексика, вытеснившие Хорватию и Колумбию, которая откатилась сразу на пять позиций.
ТОП-10 рейтинга ФИФА:
- 1 (-). Бельгия – 1780
- 2 (-). Франция – 1755
- 3 (-). Бразилия – 1743
- 4 (-). Англия – 1670
- 5 (-). Португалия – 1662
- 6 (-). Испания – 1645
- 7 (+1). Аргентина – 1642
- 8 (-1). Уругвай – 1639
- 9 (+2). Мексика – 1632
- 10 (+2). Италия – 1625...
- 24 (-1). Украина – 1528
Смотрите сюжет об отмене матча сборной Украины:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк