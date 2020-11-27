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После поражения от Швейцарии в "кабинетах" Украина опустилась в рейтинге ФИФА

27 ноября, 14:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лучшей национальной командой планеты остается сборная Бельгии

Опубликован итоговый рейтинг сборных по версии ФИФА за 2020 год. Сборная Украины после ноябрьских матчей против Польши, Германии и Швейцарии опустилась на одну строчку и завершила год на 24-м месте.

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Напомним, наша команда уступила полякам в товарищеском матче (0:2), затем проиграла Германии (1:3) в Лиге наций, а за несостоявшийся поединок со Швейцарией Украина получила техническое поражение.

Лучшей командой мира остается Бельгия, следом за ними идут Франция и Бразилия. В первую десятку вошла Италия и Мексика, вытеснившие Хорватию и Колумбию, которая откатилась сразу на пять позиций.

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ТОП-10 рейтинга ФИФА:

  • 1 (-). Бельгия – 1780
  • 2 (-). Франция – 1755
  • 3 (-). Бразилия – 1743
  • 4 (-). Англия – 1670
  • 5 (-). Португалия – 1662
  • 6 (-). Испания – 1645
  • 7 (+1). Аргентина – 1642
  • 8 (-1). Уругвай – 1639
  • 9 (+2). Мексика – 1632
  • 10 (+2). Италия – 1625...
  • 24 (-1). Украина – 1528

Смотрите сюжет об отмене матча сборной Украины:

Видео: Сегодня
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футбол Сборная Украины рейтинг ФИФА

Источник: Сегодня|Спорт

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