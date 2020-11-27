После поражения от Швейцарии в "кабинетах" Украина опустилась в рейтинге ФИФА

Опубликован итоговый рейтинг сборных по версии ФИФА за 2020 год. Сборная Украины после ноябрьских матчей против Польши, Германии и Швейцарии опустилась на одну строчку и завершила год на 24-м месте.

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Напомним, наша команда уступила полякам в товарищеском матче (0:2), затем проиграла Германии (1:3) в Лиге наций, а за несостоявшийся поединок со Швейцарией Украина получила техническое поражение.

Лучшей командой мира остается Бельгия, следом за ними идут Франция и Бразилия. В первую десятку вошла Италия и Мексика, вытеснившие Хорватию и Колумбию, которая откатилась сразу на пять позиций.

ТОП-10 рейтинга ФИФА:

1 (-). Бельгия – 1780

2 (-). Франция – 1755

3 (-). Бразилия – 1743

4 (-). Англия – 1670

5 (-). Португалия – 1662

6 (-). Испания – 1645

7 (+1). Аргентина – 1642

8 (-1). Уругвай – 1639

9 (+2). Мексика – 1632

10 (+2). Италия – 1625...

24 (-1). Украина – 1528

Смотрите сюжет об отмене матча сборной Украины:

Видео: Сегодня

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