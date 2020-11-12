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После поражения Польше Шевченко разделил сборную Украины на две группы

12 ноября, 17:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наши футболисты восстанавливаются после вчерашнего товарищеского поединка

В среду сборная Польши обыграла Украину в товарищеском матче, а Ярмоленко не забил пенальти. Пока что наши не спешат посыпать голову пеплом и настраиваются на поединки в Лиге наций с Германией и Швейцарией.

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Подопечные Андрея Шевченко переночевали в Польше и в четверг провели тренировку на поле катовицкого клуба ГКС. Причем, тренеры разделили команду на две группы. Те, кто сыграл вчера тайм и больше (13 человек), восстанавливались. Для остальных восьми полевых игроков и четверых вратарей занятие получилось более интенсивным.

После обеда наша команда отправилась в аэропорт и в 17:00 вылетела в Лейпциг, где в субботу сразится со сборной Германии. Сегодня украинские футболисты тренироваться уже не планируют: будут размещаться в гостинице и отдыхать. Завтра занятие пройдет сразу же на главной арене города. Матч против подопечных Йоахима Льова начнется 14 ноября в 21:45. Читайте о том, что тренер немцев перед матчем с Украиной сделал громкое заявление.

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Смотрите обзор матча Польша – Украина:

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Тем временем, в сборной Украины объяснили "ляп" вратаря в игре с Польшей.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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