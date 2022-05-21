После падения Путина. Ребров назвал, когда можно снимать санкции с России

Украинский тренер Аль-Айна Сергей Ребров высказал свое мнение по поводу дисквалификации российских спортсменов

Сергей Ребров категоричен в отношении российского спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский спорт давно принимает участие в гибридной войне Мордора против цивилизованного мира. Война РФ против Украины только обнажила всю сущность спортсменов страны-агрессора.

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Большинство спортивных федерации мира отреагировали на вторжение России в Украину и отстранили от международных соревнований российских спортсменов в индивидуальных и командных видах. Но дискуссии по этому поводу не прекращаются.

Один из лучших украинских тренеров Сергей Ребров прокомментировал необходимость отстранения российских спортсменов от соревнований.

"Во-первых, практически никто из теннисистов, представляющих Россию, не живет в России. Никто из них практически там не бывает. Я уверен, все они против этой войны, просто не каждый может высказаться открыто. Мое мнение, что если ты не высказался открыто против войны, то тогда ты будь со своей страной, патриотом своей страны и не участвуй в соревнованиях. Это если говорить о теннисистах.

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Если говорить о футболе, командах российских или о сборной, то тут даже говорить нечего. Никаких других вариантов быть не может и, надеюсь, что никто их даже не рассматривал. Дисквалификация действует до конца этого года, потому что все надеются, что война закончится. Она закончится, но важно, чтобы не только война закончилась, а и режим путина ушел.

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Я считаю, что санкции нужно снимать только после падения режима Путина. Только если будет совсем другая политика у России, можно будет думать, насколько она не страшна всему миру", – сказал Ребров в эфире канала Пряма червона.

Ранее мы сообщали, что Сергей Ребров завоевал свой второй трофей на Ближнем Востоке, его Аль-Айн стал чемпионом Эмиратов. И праздновал победу украинский наставник с сине-желтым флагом.

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