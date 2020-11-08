После гола Роналду "Лацио" отыгрался на 95-й минуте в чемпионате Италии

Римская команда не позволила "Ювентусу" догнать "Сассуоло" и оставила его на третьем месте

В итальянской Серии А сегодня проходят несколько матчей с привлекательной вывеской. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 7-го тура чемпионата Италии. В первой встрече воскресенье "Ювентус" не смог в Риме удержать преимущество над "Лацио" – 1:1.

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Подопечные Андреа Пирло просто задавили хозяев в первом тайме, и уже на 15-й минуте Криштиану Роналду открыл счет. Португалец сначала долго стоял в положении "вне игры", а затем вовремя подставил ногу под прострел колумбийца Хуана Куадрадо. Пытался Роналду пробить опытного Пепе Рейну и со штрафного, но испанец перевел мяч на угловой.

Казалось, чемпионы доведут встречу до победы, но на пятой добавленной минуте упустили в своей штрафной Фелипе Кайседо. Эквадорский форвард красиво, с разворота, поразил дальний угол ворот Войцеха Щенсного. В итоге Симоне Индзаги и Андреа Пирло уже в качестве тренеров расписали мировую.

"Ювентус" держится на третьей позиции с 13 очками. "Лацио", хоть и занимает девятую строчку, набрал всего на два пункта меньше. А сейчас играют "Аталанта" – "Интер".

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Смотрите обзор матча "Лацио" – "Ювентус":

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