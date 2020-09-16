После 10 лет лечения и обследований чемпион Европы по футболу победил рак

После долгих и мучительных 10 лет борьбы с раком чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Брайан Лаудруп наконец-то вышел победителем из этой дуэли. Бывший полузащитник немецкой "Баварии" и шотландского "Рейнджерс" заявил, что сумел полностью излечиться. Ранее мы сообщали, что юный защитник "Манчестер Юнайтед" победил рак.

"Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я, наконец, получил заключение "здоров" по своему диагнозу "фолликулярная лимфома". Огромное спасибо этому удивительному и замечательному медицинскому персоналу больницы Ригшоспиталет", — написал 51-летний Лаудруп в Instagram.

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Напомним, что страшный диагноз Брайану был поставлен 10 лет назад. "Фолликулярная лимфома" — медленно прогрессирующая форма рака крови.

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Отметим, что Лаудруп вызывался в сборную Дании с 1987-й по 1998 год и сыграл за нее более 80 матчей, сенсационно выиграл Евро-1992. На клубном уровне выступал за "Баварию", "Фиорентину", "Милан", "Челси" и "Аякс", но дольше всего защищал цвета "Рейнджерс". В Шотландии Лаудруп провел 116 матчей с 1994 по 1998 год и помог команде выиграть три титула чемпиона Шотландии. Является младшим братом Микаэля Лаудрупа.

Реклама Брайан Лаудруп / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что у бывшего футболиста "Днепра-1" и "Оболони" обнаружили рак, но он не сдается. И сейчас проходит лечение в США.

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