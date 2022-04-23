"Пошли нах*р, я уезжаю". Ракицкий резко попрощался с командой Газпрома

Экс-защитник Зенита Ярослав Ракицкий оставался патриотом Украины, что доказал его уход из российского клуба

Ярослав Ракицкий резко попрощался со своими одноклубниками по Зениту / Фото: Getty Images

В первые дни войны бывший игрок сборной Украины и Шахтера Ярослав Ракицкий открыто высказался против действий российской армии. Футболист не мог оставаться в стране-агрессоре и расторг контракт с питерским Зенитом и выехал с России.

О том, как произошло расставание Ракицкого с российским клубом, рассказал вратарь "горняков" Андрей Пятов.

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"Я всегда говорил, что Ракицкий не такой человек, как Толя Тимощук. Он всегда был патриотом внутри. Просто не поет гимн. У нас тренеры никогда не пели, я в сборной с 14-ти лет. Мы никогда не пели гимн, вот в один момент начали петь. А Ярик не поет. Я просто лично знаю, сколько Ярик в 2014-м, 2015-м вытянул ребят наших, оплатил операции. Он показал все своим выездом. Мы с ним разговаривали. Он говорит: "Как только я узнал, как только первый прилет, собрал всех и сказал: "Пошли нах*р, я уезжаю", – рассказал Пятов в эфире "Люкс ФМ".

Напомним, после ухода из питерского Зенита Ярослав Ракицкий присоединился к донецкому Шахтеру. В первом же поединке за "горняков" Ярослав спел гимн Украины вместе со всеми футболистами. Раньше защитник долгое время поддавался критике из-за нежелания петь с командой главную песню страны.