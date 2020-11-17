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Посадили под замок! Всю сборную Украины в Швейцарии отправили на карантин

17 ноября, 15:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Швейцарские власти поражают своей строгостью и не могут договориться с УЕФА

Как снежный ком обрастает событиями матч Лиги наций Швейцария – Украина еще до своего начала. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Швейцария – Украина. Все проблемы – из-за коронавируса.

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Среди подопечных Андрея Шевченко многие сдали положительные тесты на коронавирус. Тем не менее, в строю остаются 15 полевых футболистов и три вратаря. Однако швейцарские власти не соглашаются дать "добро" на проведение поединка. Инсайдеры пишут, что матч Швейцария – Украина сегодня не состоится.

Теперь вот появилось решение врача кантона Люцерн отправить всю нашу сборную на изоляцию. Об этом сообщила пресс-служба сборной Швейцарии на своей официальной странице в Twitter:

Со своей стороны украинцы были готовы выйти сегодня на поле. Утром Шевченко назвал тех, кто готов сыграть против Швейцарии. Причем, УЕФА также придерживается мнения, что матч можно провести. Однако, похоже, сегодня он не состоится. Если футбольным функционерам не удастся переубедить власти, игра вообще вряд ли пройдет в Швейцарии. Ведь сидеть две недели на карантине наши там не будут. В такой ситуации реальным видится вариант с переносом матча на нейтральное поле.

Вспомним, как украинцы обыгрывали швейцарцев в первом туре Лиги наций:

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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