Португалия – Франция: прогноз комментатора на матч Лиги наций

Кирилл Круторогов ожидает, что португальцы не проиграют. Но больше склоняется к их победе

Сегодня в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" состоится матч элитного дивизиона Лиги наций. Португалия играет с Францией. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция Португалия – Франция онлайн доступна на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Вероятно, это будет решающая битва за первое место и выход в плей-офф из группы А3. В данный момент команды имеют по 10 очков, но у португальцев лучше разница забитых и пропущенных. Противостояние действующих чемпионов Европы с действующими чемпионами мира дает яркую афишу в любом случае. Хотя их первая встреча завершилась нулевой ничьей.

Португальцы накануне размялись на сборной Андорры в спарринге (7:0). Криштиану Роналду забил свой 102-й гол за сборную, а дебютировавший форвард "Браги" Паулиньо оформил дубль. С составом у Фернанду Сантуша проблем нет – все лучшие в строю.

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Французы в среду сенсационно уступили дома Финляндии на "Стад де Франс" (0:2), играя, по сути, вторым составом. Маркус Тюрам и Рубен Агилар дебютировали в футболках "ле бле". Это поражение точно должно разозлить Дидье Дешама и его команду, хотя, в целом, их немало критикуют свои же журналисты за излишнюю вальяжность и пассивность в матчах 2020 года. Отметим, что на этот раз тренер не вызвал двух фланговых защитников-однофамильцев Ферляна и Бенжамена Менди.

Сборная Португалии выглядит предпочтительнее, тем более играет дома. Португальцы хотят защитить свой титул чемпионов Лиги наций. Думаю, они точно не проиграют, хотя склоняюсь к их победе.

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