Понять и простить: бразилец извинился за избиение своего одноклубника

После жестокого побоища во время матча чемпионата Турции, бразильский защитник Маркао попросил прощения у болельщиков и руководителей Галатасарая

Драка между игроками Галатасарая / Фото: YouTube

Бразильский защитник Галатасарая записал видеообращение, в котором извинился за свое неадекватное поведение в матче против Гиресунспора, в котором Маркао избил своего одноклубника – турецкого полузащитника Керему Актюркоглу.

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"Я хотел бы попросить прощения перед всеми тренерами, нашим президентом, нашим руководством, и нашими болельщиками Галатасарая, которых я очень ценю. Особенно я извиняюсь перед Фатихом Теримом, который доверяет мне, развивает и поддерживает меня.

Я смогу понять, если вы откажетесь от меня. Уважаю все решения и санкции, которые будут приняты из-за этого инцидента. Но у меня есть просьба – расплачиваться за свое поведение должен я. Не моя жена и не мои дети. Пожалуйста, не делайте им больно. Они этого не заслуживают", – сказал бразилец в своем Twitter.

Напомним, в поединке турецкого чемпионата Маркао совершил 50-метровый забег к своему партнеру Керему Актюркоглу, которого сперва ударил головой, а затем и несколько раз руками.

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Актюркоглу заявил, что он "всего лишь сказал Маркао заткнуться" после небольшой словесной перепалки, возникшей между ними.

Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд. Теперь Маркао грозит от 5 до 10 матчей дисквалификации.