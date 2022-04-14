Поможем Украине! Фэнтези-лига выпустила уникальные карточки Шахтера

Карточки с футболистами Шахтера – для поддержки Украины! Футбольная фэнтези-игра Sorare выпустила лимитированную серию блокчейн-карточек Stand for Peace для сбора помощи Украине.
На каждого футболиста украинского клуба выпущено 50 карточек лимитированной серии плюс одна уникальная супер-редкая карточка.
До 15 апреля у всех менеджеров онлайн-игры будет возможность приобрести их на аукционе.
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Sorare удвоит сумму пожертвований и направит их Шахтеру для помощи украинцам, пострадавшим от войны.
Справка Wikipedia. Sorare – это фэнтези-игра в футбол, в которой игроки покупают, продают, обменивают и управляют виртуальной командой с помощью цифровых карточек игроков. Игра использует технологию блокчейн на основе Ethereum и была разработана в 2018 году.
Также Шахтер проводит в Европесерию благотворительных матчей:
- 9 апреля с Олимпиакосом (0:1)
- 14 апреля с Лехией
- 19 апреля с Фенербахче
- 1 мая с Хайдуком
Все средства от продажи билетов на матчи и рекламы будут направлены на помощь Украине и украинским детям.