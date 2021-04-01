Польша отказалась выступить против расизма перед футбольным матчем с Англией

Наши западные соседи считают, что есть более важные проблемы

Необычный эпизод произошел в среду вечером перед поединком квалификации мундиаля в Лондоне, в котором встречались сборные Англии и Польши. Во время популярной в последнее время акции Black Lives Matter против расизма футболисты перед стартовым свистком встают на одно колено. Вчера же поляки отказались это сделать, тогда как местные игроки поддержали традицию.

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Польские функционеры заявили, что тема борьбы с расизмом не является дня них актуальной. И в мире есть более важные проблемы, которые нужно решать.

Сама же игра завершилась непростой победой хозяев со счетом 2:1. На 19-й минуте Гарри Кейн открыл счет с пенальти за фол против Рахима Стерлинга. В начале второго тайма молодой Якуб Модер из Брайтона восстановил равновесие. Но капитан МЮ Гарри Магуайр на 85-й минуте шикарным ударом принес победу англичанам.

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Смотрите обзор матча Англия – Польша на стадионе "Уэмбли":

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