Польша огласила заявку на матч с Украиной: в ней игрок "Динамо" и топ-форвард Европы

Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек огласил заявку своей команды на товарищеский матч с Украиной, который состоится 11 ноября на стадионе "Шленски". Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза. В заявку польской команды на этот поединок были включены 25 игроков. Среди них и лучший футболист Лиги чемпионов Роберт Левандовски. Хотя в октябре форвард "Баварии" травмировался в матче Лиги наций с Италией (0:0).

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Состав сборной Польши

Вратари: Бартломей Дронговски, Лукаш Фабианьски, Лукаш Скорупски, Войчех Щенсный.

Защитники: Томаш Кендзера, Ян Беднарек, Бартош Берешиньски, Аркадиуш Реца, Павел Бохневич, Мачей Рыбус, Камиль Глик, Себастьян Валюкевич, Роберт Гумны.

Полузащитники: Яцек Гуральски, Матеуш Клих, Камиль Гросицки, Гжегож Крыховяк, Камиль Юзвяк, Якуб Каминьски, Якуб Модер, Кароль Линетти, Михал Карбовник, Себастьян Шиманьски, Дамян Кондзер, Петр Зелиньски.

Нападающие: Роберт Левандовски, Кшиштоф Пионтек, Аркадиуш Милик.

Роберт Левандовски в сборной Польши / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге наций. Подопечные Андрея Шевченко в октябре победили дома команду Испании 1:0.

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